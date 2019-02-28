خروج آلاف من المتظاهرين في أحياء الخرطوم.. "صور"

لم تمنع قوانين الطوارئ آلاف السودانيين من الخروج في تظاهرات هادرة في العديد من أحياء العاصمة الخرطوم اليوم الخميس؛ على الرغم من الإستعدادت الأمنية المكثفة من مختلف القوات النظامية في السودان.

وبحسب متابعات (السودان 365) فان احتجاجات اليوم تزايدت فيها الأعداد المشاركة بشكل ملحوظ؛ ودخلت أحياء واقعة في أطراف جنوب الخرطوم لأول مرة على خط التظاهرات مثل (السلمة؛ مايو؛ والازهري).

كما شهدت الأحياء المحيطة بالخرطوم مواكب احتجاجية في (الامتداد؛ والصحافة؛ السجانة؛ جبرة؛ الشجرة؛والكلاكلة)؛ شارك فيها المئات من المواطنين.

وفي امدرمان تم رصد تظاهرات حاشدة في(ابوروف؛ العباسية؛ البوستة؛ الحتانة؛ الصالحة؛ امبدة؛ ودنوباوي؛شقلبان؛ بانت ؛ المهندسين والجرافة).

وتصدت قوات مكافحة الشغب مستخدمة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق عشرات التظاهرات؛ ولازالت الاحتجاجات مستمرة.

وأكد شهود عيان أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ اعتقل العشرات من المتظاهرين في الخرطوم وامدرمان.