صحيفة إسبانية تسخر من أفضل لاعب في العالم

تعرض اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد، والحاصل على الكرة الذهبية في عام 2018 للسخرية من جانب صحيفة "سبورت" الإسبانية، بعد الخسارة في الكلاسيكو بنتيجة 3-0 أمام نادي برشلونة.
وكتبت صحيفة سبورت بعد اللقاء، إن حصولك على الكرة الذهبيه لا يعني بأنك الأفضل في العالم ابداً، أو حتى أن توقف الأفضل في العالم (ميسي).
ونجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وسوف يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نادي ريال مدريد مرة أخرى بعد مباراة الكأس، حيث سيلتقي الفريقان يوم السبت 2 مارس، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.
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