برشلونة يذل ريال مدريد من جديد

أشادت صحيفة سبورت الإسبانية، بالفوز الكبير الذي حققه فريق برشلونة على مضيفه ريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وقهر برشلونة الإسباني غريمه ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره في سانتياجو برنابيو بنتيجة 3-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء

وبهذا الانتصار الكبير ، يصعد برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد تفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1 ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقالت صحيفة شبورت على صفحتها الرئيسية: أسياد البرنابيو، البارسا يذل ريال مدريد مرة أخرى.

وتابعت الصحيفة: برشلونة سيتواجد في نهائي الكأس للمرة السادسة على التوالي، بعد الانتصار الكبير على الفريق الأبيض في ملعبه.

وعلى مدار السنوات العشرة الأخيرة خاض الفريق البرشلوني 17 مباراة كلاسيكو في سانتياجو برنابيو انتصر في 10 وتعادل في ثلاثة وخسر أربعة فقط.