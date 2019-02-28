يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية

أكدت وسائل الإعلام البرازيلية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، وقَّع مع مدافعًا برازيليًا واعدًا مجانًا، خلال الفترة الحالية.
ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الشاب مع فلامنجو بنهاية الموسم الجاري، وتوصلت إدارة السيدة العجوز إلى اتفاق معه للظفر بخدماته.
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