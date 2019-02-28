صدمة في يوفنتوس بسبب رونالدو

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، للإصابة في الكاحل، أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام بولونيا، الأسبوع الماضي.
وخضع النجم البرتغالي لفحص طبي مساء أمس، وأثبت أن الدون رونالدو لا يعاني من أي كدمة أو تمزق.
وما زال رونالدو يشعر بالألم، وقد يقرر ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق عدم الدفع به في مواجهة البيانكونيري أمام نابولي.
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