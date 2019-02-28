حميدة يتفقد طلاب جامعته المصابين في أحداث الاقتحام

الخليج 365:

زار رئيس مجلس أمنا جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بروفيسور مأمون حميدة وعدد من أساتذة الجامعة، أمس الطلاب المصابين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجامعة الأحد الماضين واستهل حميدة زيارته للطلاب المصابين بزيارة الطالب عبدالله عثمان كلية طب الأسنان في مستشفى رويال كير، حيث اطمأن على صحته، وتحدث إلى أسرته، معرباً عن أسفه لتعرض الطلاب للضرب، مما أسفر عن إصابتهم وتعرضهم لمضاعفات نفسية.

كما زار حميدة عددا من الطلاب المصابين في منازلهم والتقى باسرهم مؤكدا لهم أن الجامعة ستعمل على متابعة التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في هذا الشأن. ومن ثم ستقرر الجامعة موعد استئناف الدراسة بعد الاطمئنان إلى سلامة الطلاب ودعائم الاستقرار الأكاديمي وأشاد أولياء أمور هؤلاء الطلاب المصابين بهذه الزيارات، مما يؤكد الترابط بين الطلاب واساتذتهم في مثل هذه الظروف بحسب صحيفة الانتباهة، داعين إلى ضرورة إسراع إدارة الجامعة في استئناف الدراسة.