الحركة الشعبية جناح الحلو توافق على التفاوض مع الحكومة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علمت مصادر معلومة إن الحركة الشعبية قطاع الشمال التي يمثلها قائدها عبدالعزيز الحلو، بعثت برسائل وإِشارات إيجابية للحكومة تعرب فيها عن استعداداتها لمواصلة الحوار من أجل السلام .
وكشف قيادي بارز، في مراكز اتخاذ القرار عن أن الحركة الشعبية وقائدها الحلو أرسلت هذه الرسائل من خلال لقاءات تمت مؤخراً بين ممثلين رفيعين للحكومة وبين قيادة الحركة خارج السودان، لحضور ممثل للوساطة الأفريقية وإن نتائج تلك اللقاءات الإيجابية قد تظهر خلال الأسابيع القليلة القادمة .
صحيفة الأخبار
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