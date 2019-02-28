الداخلية تحذر المواطنيين عن الابتعاد من المواقع المقترحة للمظاهرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت وزارة الداخلية السودانية، يوم الخميس لأول مرة المواطنيين عن الابتعاد من المواقع المقترحة للاحتجاجات.

وجاء بالبيان : ” تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين إتخاذ الإجراءات الوقائية والبعد عن مواقع النشاط الهدام أو المواقع المقترحة لأعمال الشغب والإحتجاجات حتي لا يتزامن تواجدهم مع حركة ونشاط القوات المكلفة بتنفيذ برامج وخطط مكافحة الشغب وفض التجمعات غير المشروعة

هذا وتتقدم الوزارة بالشكر للمواطنين علي تعاونهم المقدر في بسط الأمن والطمأنينة العامة” بحسب ما أعلن المكتب الصحفي للشرطة.

ويأتي هذا التنبيه متزامناً مع الجداول التي ينشرها تجمع المهنيين السودانيين بمواقع التواصل الاجتماعي، يحدد فيها أماكن التظاهرات ونقاط التجمع بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وفي الاثناء اعلنت الرئاسة السوداني أوامر طوارئ شملت حظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب، والتي يتم الاعلان عنها والتعبئة لها من مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أصدر رئيس القضاء قراراً بتشكيل محاكم طوارئ بالدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان.

كوش