بعد اعترافات كوهين.. سيناتور أمريكي يسب ترامب أمام لجنة المراقبة في الكونغرس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الرئيس دونالد ترامب بأنه عنصري وكذاب، وذلك بعد شهادة محامي ترامب السابق مايكل كوهين، أمام لجنة المراقبة في الكونغرس.

تأتي تصريحات ساندرز، السيناتور الديمقراطي والمرشح في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، تعليقا على شهادة كوهين، أمام لجنة المراقبة في الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء 27 فبراير/ شباط.

وقال كوهين في شهادته: “ترامب محتال، وكان على علم مسبق بتسريب رسائل بريد إلكتروني تهدف للإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016، ورد ترامب بأن شهادة كوهين “مخزية”.

وكتب المرشح الرئاسي الأمريكي على “تويتر”، اليوم الخميس: “شهادة مايكل كوهين، أمام لجنة المراقبة بمجلس النواب، تؤكد لنا ما كنا نعرفه بالفعل، وهو أن الرئيس كذاب وعنصري، ومن المرجح بصورة كبيرة أن يكون مجرما”.

وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق: “كوهين كان واحدا من عدة محامين، مثلوني من الناحية القانونية، لكن لسوء الحظ، كان لديه عملاء آخرون”.

وشملت شهادة كوهين حديثه عن أن ترامب رجل خداع، وأنه طلب منه أن يدفع لنجمة أفلام إباحية كان على علاقة بها، وأن يكذب على زوجته حول هذا الموضوع.

وقال كوهين: “الكذب على السيدة الأولى هو واحد من أكبر أسباب ندمي”.

ويتعاون كوهين في التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.

روسيا اليوم