مقتل 1257 مدنيا بإجراءات “التحالف الأمريكي” في سوريا والعراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد تقرير بأن إجراءات “التحالف الأمريكي” في سوريا والعراق منذ العام 2014 وحتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2019 أدت إلى مقتل 1257 مدنيا.

أعلن تقرير صادر عن “التحالف الأمريكي” الذي تقوده واشنطن في سوريا والعراق بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا)، أن إجراءات التحالف في سوريا والعراق منذ عام 2014 حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2019 أدت إلى مقتل 1257 مدنيا.

وجاء في التقرير: “التحالف شن 33921 ضربة في الفترة ما بين آب/ أغسطس 2014 حتى نهاية يناير 2019. وخلال هذه الفترة وحسب المعلومات المتوفرة من قبل المجموعة العملياتية المشتركة فإن ما لا يقل عن 1257 مدنيا قتلوا عن غير عمد بسبب ضربات التحالف في عملية العزم الصلب”.

وفي نهاية شهر يناير الماضي، كشف التحالف عن ارتفاع عدد ضحايا ضرباته في سوريا إلى 1190 مدنيا خلال فترة 2014- 2018.

وكان بيان آخر للتحالف قد كشف عن عدد ضحايا غاراته، نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من المدنيين الذين قتلهم في غاراته على سوريا والعراق منذ عام 2014.

وأقر حينها بقتله نحو 1140 مدنيا جراء الغارات التي ينفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إلى أن “التحالف” كعادته يلجأ إلى التقليل من أعداد ضحايا اعتداءاته متحدثا عن مقتل 1139 مدنيا فقط جراء ضربات زعم أنها دون قصد.