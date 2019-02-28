وزير الخارجية الروسي يزور قطر والسعودية والكويت والإمارات…لمناقشة تلك القضايا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيزور في الفترة من 3-7 مارس/ آذار بعض الدول الخليجية.

موسكو — سبوتنيك. وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، يزور في الفترة ما بين 3-7 مارس، كلا من قطر والسعودية والكويت والإمارات، ويلتقي مع زعماء هذه الدول.

وقال الناطقة: “اعتبارا من 3 ولغاية 7 مارس، يقوم سيرغي لافروف بزيارة عمل إلى قطر والسعودية والكويت والإمارات. ومن المقرر لقاء زعماء هذه الدول، وإجراء مباحثات مع نظرائه”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن لافروف سيبحث خلال مباحثاته الوضع في اليمن وسوريا وليبيا إضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.