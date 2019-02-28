يبدأ المجلس الأعلى للدعوة والأوقاف والإرشاد والتوجيه ممثلاً في الإدارة العامة للحج والعمرة ولأول مرة في السودان، تطبيق نظام التذكرة الإلكترونية لمعتمري البحر مطلع الأسبوع القادم، للمتوجهين للأراضي المقدسة لأداء شعيرة العمرة لتخفيف المعاناة على المعتمرين.

وقال مدير الإدارة العامة للحج والعمرة علي شمس العلا، إن هذا الإجراء يعد تحولاً كبيراً على صعيد إجراءات سفر المعتمرين عبر البحر وتفادياً لعمليات التكدس والتفويج غير المنتظم والتي ستضع حداً لمعاناة المعتمرين.

وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء، أن هذه الإجراءات تعتبر تطبيقاً لمشروع الحكومة الإلكترونية وللسياسات المجازة لعمرة 1440 هجرية، وأبان أن تطبيق النظام الإلكتروني سيمكن كل الأطراف من القيام بدورها بانسيابية وعبر الرقابة الإلكترونية التي لا مجال لتجاوزها.

وأكد أن هذا العام سيشهد اكتمال نظام التفويج الإلكتروني وتدابير أخرى مع السلطات السعودية لإيقاف رسوم تأكيد الحجز المفروضة من شركات النقل البحرية على المعتمرين عند العودة للسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)