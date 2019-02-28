توقيف متهمين في بيع ذهب “مزيف” بـ50 ألف دولار

تمكنت دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم ممثلة في فرعية الخرطوم، يوم الأربعاء، من القبض على شبكة احتالت في عملية بيع ذهب مزيف زنة ثلاثة كيلو جرامات بقيمة 50 ألف دولار ومليون وستمئة ألف جنيه سوداني.

وقال “المكتب الصحفي للشرطة” إنه بعد ورود بلاغ لقسم شرطة الخرطوم شمال من الشاكي يفيد بالاحتيال عليه من قبل أشخاص بعرضهم عدد ثلاثة كيلو جرامات من الذهب للبيع بعمارة الدهب، حيث قام بمقابلة المتهمين بكبري الحرية وبالمعاينة للذهب و(الشيشنة) تمت عملية البيع قبل أن يكتشف تزييفه.

وأشار المكتب الصحفي إلى أنه تم تكوين تيم من المباحث لجمع المعلومات واتضح أن المتهمين قاموا بإيجار شقق بالخرطوم شارع البلابل، وتمت مداهمت الشقق والقبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم 6,400 دولار و322,980 جنيهاً سودانياً وعربتي توسان واللنترا تم شراؤهما من المبلغ المذكور، وعدد أربعة جوازات مؤشره بغرض السفر خارج البلاد.

وأكد مدير العمليات بدائرة المباحث بشرطة الولاية العميد أمين سعيد محمد، بحسب الشروق – قدرة المباحث على كشف معظم الجرائم الواقعة ضد النفس والمال والممتلكات وتسديد البلاغات المختلفة، فيما أشاد اللواء شرطة خالد مهدي مدير دائرة المباحث بالجهد الذي تقوم به إدارة العمليات في الكشف عن الجرائم.

الخرطوم (كحوش نيوز)