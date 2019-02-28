البنك المركزي يمنع المصارف من تمويل شراء القمح

قال المدير العام للبنك الزراعي صلاح الدين حسن أحمد، إن بنك السودان أصدر قراراً منع بموجبه المصارف الأخرى من تمويل عمليات شراء القمح، وأكد التزام البنك بتوفير متطلبات الحصاد من توفير الخيش، بجانب التمويل اللازم لشراء الجازولين.

وأشار أحمد إلى أن البنك المركزي وجه أيضاً مؤسسات التمويل الأصغر التي مولت بعض المزارعين لزراعة القمح بأن تبيع ما تحصلت عليه مقابل مديونيتها للبنك الزراعي بسعر التركيز المعلن.

وأشار إلى أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي ووزارة المالية تهدف لمنع المضاربة في سلعة القمح باعتبارها سلعة استراتيجية.

وأكد جاهزية البنك الزراعي لشراء إنتاج المزراعين من محصول القمح للموسم الشتوي الحالي بسعر التركيز المعلن مسبقاً بـ1800 جنيه، بالإضافة إلى 50 جنيهاً اقترحها البنك بترحيل القمح من “الغيط” إلى المخازن.

وتوقع أحمد، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن يقوم البنك بشراء 425,223 طن قمح من إنتاج هذا العام بمبلغ ثمانية مليارات جنيه التزم البنك المركزي ووزارة المالية بتوفيرها نقداً عبر فروع البنك الزراعي في مواقع الإنتاج، ثم يقوم البنك بتخزينه في الصوامع كمخزون استراتيجي لمقابلة احتياجات البلاد من الخبز.

وأضاف أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أصدرت كذلك قراراً منعت بموجبه المطاحن والشركات والأفراد من شراء القمح المحلي، كما وجهت ديوان الزكاة الاتحادي بأن يبيع ما يتحصل عليه من جباية زكاة القمح من المنتجين للبنك الزراعي بسعر التركيز المعلن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)