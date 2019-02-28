زيسكو يرفض الدار ويختار الأكاديمية الأمن

رفض جورج لوندامينا، المدير الفني فريق زيسكو الزامبي، أجراء تدريب فريقه الذي كان مقرر له مساء اليوم بملعب دار الرياضة أم درمان الذي اختاره وفد المقدمة وأختار إجراء تدريبي الفريق اليوم وغداً على ملعب اكاديمية الأمن بسوبا جنوب الخرطوم على أن يجري تدريبه الختامي مساء بعد غد السبت بملعب الجوهرة الزرقاء، تأهباً لمواجهة الهلال مساء الأحد في الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية.

وكانت بعثة زيسكو قد وصلت للخرطوم في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس وحلت بفندق القراند هوليداي فيلا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)