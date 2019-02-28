الهلال يتسبب في تعديل موعد مباراة المريخ والأمل

التاريخ: 28-فبراير-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، تعديل موعد مباراة المريخ والأمل عطبرة والمقرر لها السبت المقبل، حيث تقرر أن تلعب في الثلاثة والنصف من عصر السبت بدلاً عن السادسة والنصف مساءاً وذلك بسبب قيام مباراة الهلال وزيسكو الزامبي، في السادسة من مساء السبت، في الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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