التاريخ: 28-فبراير-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة خضع أحمد ادم، المدافع الأيسر لفريق المريخ، لعملية جراحية في الانكل، ظهر اليوم الخميس، بتونس تحت إشراف الدكتور التونسي سامي الطرابلسي اختصاصي إصابات الملاعب بتونس، ويحتاج اللاعب لاسبوعين قبل بداية التدريبات التأهيلية، وسيبقى بتونس إلى جانب بكري المدينة، صلاح نمر، محمد عبدالرحمن، محمد الرشيد وضياء الدين محجوب، حيث يخضع هذه الخماسي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف التونسي أحمد العابد مسؤول العلاج الطبيعي بالمريخ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر عملية جراحية عاجلة لمدافع المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.