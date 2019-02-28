حزب غير جدير بالاحترام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الجماعة التي يكون الشباب فيها متمردا على قيادته ولايولي اهتماما بها ولايحترمها ، هذه الجماعة لايمكن أن تنجح في اي هدف ترسمه أو خطة تسعى لتحقيقها ، والجماعة التي لاتتصف قيادتها بالحنكة والحكمة حتي تتمكن من احتواء تفلتات شبابها أو ضبط توتراتهم هذه الجماعة لن تستطيع الرهان على تحقيق أي فوز في مسيرتها خاصة ان كانت هذه الجماعة سياسية فإنها تصبح اقرب الى التضعضع والانقسام أو على الاقل لجوء الكثيرين الى تجميد أنشطتهم والمراقبة من على البعد مما يجعل هذه الجماعة محكومة بالفشل في اي تقييم موضوعي يصدر .

حزب المؤتمر الشعبي كأي جماعة سياسية يعاني منذ فترة – وبالذات بعد رحيل الشيخ المؤسس – من تقرحات أصابت جسمه فزادته مرضا على مرضه ، وعاني الحزب من تشوهات انعكست سلبا على مسيرته وتأثيره سواء على الهيكلة الداخلية أو الساحة العامة ككل.

لنقرأ معا بعض ما أوردته صحيفة مصادر ونعلق على ذلك باختصار :

علمت مصادر مقربة أن شباب بحزب المؤتمر الشعبي رفضوا مقابلة الأمين العام للحزب علي الحاج” خلال زيارته لعضو حزبه الذي أصيب خلال التظاهرات الحالية “هشام الشواني” .

وقالت ذات المصادر أن شباب بالحزب تزامن وجودهم مع زيارة “علي الحاج”، خرجوا فور وصوله ورفضوا حتى مصافحته .

ويواجه المؤتمر الشعبي ضغوطات من قواعده تطالب بفض الشراكة والخروج من الحوار الوطني، بينما وبحسب صحيفة مصادر، تتمسك قيادة حزب المؤتمر الشعبي بالحوار الوطني والمشاركة في الحكومة .

صحيفة مصادر.

ماذا تبقى للمؤتمر الشعبي وماذا يقول قادته وشبابه وعموم العضوية عن هذا العمل الغير لائق ؟ هب أن الشباب لهم اعتراض على مواقف الحزب وتبنى القيادة مواقف غير مقنعة ؟ أليست هناك مؤسسات في هذا الحزب ؟ ألا يحترم شبابه قرار المؤسسات ؟ وماذا يقولون عن استخفافهم بكبيرهم ؟ وهل يطمعون أن يحترمهم أحد وهم لايحترمون بعضهم .

ان اعترض الشباب على طريقة الشيوخ في العمل فلينظموا صفوفهم وليبادروا الى حشد التأييد داخل مؤسسات حزبهم حتي تفوز رؤيتهم دون استهداف للأشخاص اما أن يتخلوا عن الالتزام بما تفرضه قواعد اللياقة فهذا مايجعل منهم أناسا غير محترمين وان لم تتم إدانة هذا العمل فإن الحزب يصبح غير جدير بالاحترام.