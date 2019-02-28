الخضر وامين أيكما نصدق ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تصريحات السيد رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الدكتور عبد الرحمن الخضر التي ادلى بها لصحيفة الانتباهة جاءت مناقضة تماما لتصريحات زميله الدكتور أمين حسن عمر القيادي بالحزب وكلاهما تحدث بعد القرارات الأخيرة للرئيس البشير فلننظر لبعض ماقاله الرجل ونتذكر قول الدكتور أمين في ذات النقاط لنرى مستوى التناقض بين القيادات العليا للحزب ونتساءل بحيرة احقا هذا التناقض حقيقي وان المواقف متباينة الى هذا الحد ام أنه اللعب على الناس واستمرار التمثيل ومخالفة الواقع .

قال الدكتور الخضر في احدى افاداته ان جزءاً كبيراً مما تضمنه خطاب الرئيس جاء متوافقا مع ما توصل إليه الحزب مسبقا من رؤى وما قدم من مقترحات تهدف بمجملها الى تحقيق الإصلاح وحل كثير من المشاكل التي تمر بها البلد ، وقال : نحن كقطاع سياسي اجتهدنا ووضعنا رؤية تم تضمينها في خطاب الرئيس ونحن معنيون بذلك .

وقال الدكتور عبد الرحمن الخضر :

جزء كبير جداً من الإجراءات التي أعلنت كنا قد توصلنا اليها، وضمنت في مبادرة الرئيس الاخيرة فعلى سبيل المثال تأجيل المؤتمرات وتأجيل النقاش حول تعديل الدستور واحداث تغييرات جوهرية على المستويات التنفيذية والسياسية، والنظر الى قضايا الشباب بموضوعية، ومقترحات كثيرة جداً قدمت في هذا الاطار نأمل قبولها من الاخ الرئيس.

وقال الدكتور الخضر :

التعديلات الأخيرة اجيزت في وقت وجيز، والرئيس عرض الامر بطريقة جيدة وتم نقاشها بصورة جيدة، وانا لست مفوضاً للحديث انابة عن المكتب القيادي، ولكني اقول ليس هنالك خلاف حول هذا الامر، بل هنالك تفويض من القيادي للرئيس بأن يستكمل اجراءاته المتعلقة بالتكوينات خلال المرحلة المقبلة.

هذا الكلام مخالف مائة بالمائة لما قاله الدكتور أمين حسن عمر الذي اعتبر الرئيس تجاوز الحزب ولم يستشره في اي شيء ، واكد ان خلافا كبيرا وقع حول التعديلات الدستورية وحول التعيينات التي تمت وحول اعلان الطوارئ فمن ياترى نصدق منكما ؟

نكتفي بهذا العرض السريع لبعض إفادات الدكتور الخضر والتي لا تلتقي في حرف منها مع كلام الدكتور أمين حسن عمر فاين ياترى تكون الحقيقة ؟.