تركيز اسرائيلي على غزو الاسواق الافريقية .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يوم بعد آخر يظهر حجم الاهتمام الإسرائيلي بافريقيا ومدى توجه الكيان الغاصب نحو الأسواق البكر في القارة الواعدة وهذا الأمر لم يعد خافيا على جهة .

تقارير صادرة عن جهات اقتصادية مختصة تحدثت عن آثار وتبعات التوجه الاقتصادي الإسرائيلي نحو أفريقيا على نمو الاقتصاد المحلي، وزيادة فرص العمل والتشغيل، والإنعاش لاقتصادي والاجتماعي داخل إسرائيل.

التقارير تناولت النمو المطرد لحجم التبادل التجاري بين إسرائيل وبعض الدول الأفريقية مما ادى لاتساع دائرة الصادرات الإسرائيلية للعالم حيث تجاوزت ما قيمته مائة مليار دولار ، ووضعت إسرائيل لنفسها هدفا لتجاوز 120 مليار دولار من الصادرات السنوية مع حلول العام 2020″، وفي الخطة الموضوعة أن يزداد التوجه نحو أفريقيا والاهتمام اكثر بالدخول الى أسواقها قبل أن تسبقهم بعض الاقتصاديات القوية وبالذات الصين التي تسعى هي الأخرى للتمدد والدخول الى أراض جديدة لم تدخلها من قبل .

ولتحقيق المزيد من النجاحات للتجارة الإسرائيلية في افريقيا عمدت القيادة السياسية لكيان العدو الى الاهتمام بتنمية العلاقات المشتركة بين الدولة اللقيطة وأفريقيا ووصولها الذروة بتبادل الزيارات بين حكومة الاحتلال وبعض العواصم الأفريقية، وعلى مستوى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، إضافة إلى الوفود الاقتصادية والتجارية وهذا الأمر أفسح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للعثور على فرص كبيرة للاستثمار، وفتح فروع في تلك الدول ، كما فتحت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية الأبواب والاستشارات أمام هذه الشركات لتوسيع عملها، واختراق تلك الأسواق الأفريقية، من خلال تأمينها من أي مخاطر قد تنجم عن الاستثمار هناك، لأن التقدير السائد اليوم يشير إلى أن أمام هذه الشركات الإسرائيلية فرصا لتحقيق أرباح بما قيمته سبعمائة مليون دولار، والوزارة تبذل جهودها لمضاعفة هذه الأرباح مرتين.

الملاحظ على قادة العدو اهتمامهم بافريقيا وتقوية العلاقات معها ، ولايخفى على أحد أن الاقتصاد الإسرائيلي سوف يستفيد بصورة واضحة جدا ويحقق طفرات كبرى من اكتسابه مساحات جديدة في افريقيا لذا فإن القيادة السياسية أن تتواني في تمهيد الطريق أمام طاقمها الاقتصادي لتحقيق أهدافه.