كأس إسبانيا.. برشلونة يطيح بريال مدريد بهاتريك قاتل لسواريز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حافظ برشلونة على مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا للعام السادس على التوالي، بإقصاء العدو الأزلي ريال مدريد من الدور نصف النهائي، بقهره على أرضه “سانتياغو بيرنابيو” ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة حَملت توقيع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، في كلاسيكو تحديد هوية من سيواجه الفائز من فالنسيا وريال بيتيس في النهائي المُقرر له في الـ25 من مايو / أيار المُقبل

بدأ اللقاء بأفضلية واضحة لأصحاب الأرض كادت تُسفر عن هدف مُبكر، بانطلاقة من اليافع البرازيلي فينيسوس أنهاها بلعبة مزدوجة مع أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش، على إثرها اقتحم فينيسوس منطقة الجزاء، إلا أنه سقط على الأرض بعد تدخل مع نيلسون سيميدو، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، وسط اعتراض الجماهير، التي كانت تطالب باحتساب ركلة جزاء.

وتفنن كريم بنزيمة ورفاقه في إهدار الفرصة السهلة تلو الأخرى، إلى أن دفع الفريق الثمن في هجمة مرتدة قادها الشاب الفرنسي عثمان ديمبلي من الجهة اليسرى، ليبعث تمريرة على طبق من فضة للسفاح لويس سواريز، الذي غالط الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بتسديدة في الزاوية الضيقة.

وبنفس الكيفية، لكن بتمريرة من الجانب الأيمن، أضاف سواريز ثاني أهدافه الشخصية وثاني أهداف فريقه، قبل أن يُطلق رصاصة الرحمة الثالثة عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها بنفسه بعد تعرضه للإعاقة من قبل البرازيلي كاسيميرو داخل منطقة الجزاء، ليفوز البرسا بثلاثية دون رد، ويتأهل للمباراة النهائية لبطولته المُفضلة، بالفوز على الميرينغي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، بعد انتهاء كلاسيكو ذهاب “كامب نو” بهدف للكل.

القدس العربي