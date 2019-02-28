إلهان عمر: إجراءات إقالة الرئيس دونالد ترامب أمر لا مفر منه

الخليج 365:

قالت النائبة في الكونغرس، إلهان عمر، إنها تنظر إلى إجراءات الإقالة ضد الرئيس دونالد ترامب كأمر حتمي ولكنها وصفت احتمال إزالة الرئيس بعملية مرعبة بالنسبة إليها و لناخبيها.

ولاحظت عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) أن ترامب لديه علامات الدكتاتور الذي يتشبث بالسلطة، وقالت: “الاقالة أمر لا مفر منه”.

وأكدت أن الفكرة مرعبة مشيرة إلى أن مايك بنس، نائب الرئيس، رجل أيدلوجي يحمل افكاراً مرعبة، وقالت: “لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة مساءلة كاملة تؤدي إلى إقالة الرئيس، ولكن الأمم تناضل في أي وقت لإسقاط الدكتاتور، وترامب لديه بالفعل علامات الدكتاتور”.

وقد وقعت عمر جنبا إلى جنب النائبة رشيدة طليبة، وهي من أصول فلسطينية، عريضة تدعو لعزل ترامب، أعلنتها مجموعة للحقوق المدنية تدعى “مع الناس”.

وقال مكتب طليب في تصريح إن النائبة تعتقد أن ترامب قد قام بالعديد من الأعمال، التي من شأنها جلب الدعوى القضائية.

وفي نفس السياق، قال مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي إنه يخشى ألا يسمح ترامب لخلفه بتولي مقاليد الحكم سلميا إذا خسر انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأضاف كوهين في شهادة أمام لجنة الإشراف في مجلس النواب “بالنظر إلى خبرتي في العمل مع السيد ترامب، فإنني أخشى ألا يكون هناك انتقال سلمي للسلطة مطلقا إذا خسر الانتخابات في 2020”.

القدس العربي