شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصلت بعثة نادي زيسكو يونايتد الزامبي فجر اليوم الخميس للخرطوم قادمة من ندولا وذلك لمواجهة فريق الهلال في الجولة الرابعة بدوري المجموعات في بطولة الكونفدرالية مساء الأحد بالجوهرة الزرقاء وحلت البعثة بفندق القراند هوليدي فيلا بشارع النيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. بعثة زيسكو تصل الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.