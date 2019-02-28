رئيس نادي المريخ : ما زلنا في دائرة التنافس

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف رئيس المريخ محمد الشيخ مدني عن أن فريقه لا يزال في دائرة التنافس بقوة، برغم الخسارة التي تعرّض لها أمام النجم الساحلي في ذهاب كأس زايد للأندية الأبطال.
وقال محمد الشيخ مدني في تصريح لـ”باج نيوز” إن النتيجة تعّد إيجابية في ظلّ الظروف التي أدى بها الفريق المباراة.
وأضاف” أعتقد أن النتيجة جيّدة، مقارنة مع ظروف الفريق، ولكّن الرد يحتاج إلى مجهود خرافي، وسنقوم بعملٍ كبير تجاه المصابين حتى يكون الاستعداد إيجابيًا للمرحلة المقبلة”.
وأرسل محمد الشيخ مدني رسالة إلى جماهير المريخ، مطالبهم بالإعداد للمواجهة المصيرية الحاسمة أمام النجم.
يذكّر أن المريخ سيواجه النجم الساحلي في لقاء الإياب نهاية الشهر المقبل، وسيكون في حاجة للفوز بهدفين من أجل التأهل لنهائي كأس زايد.
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