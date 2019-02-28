أردوغان: مستعدون لنقل مستوى التعاون مع القارة الإفريقية إلى مراحل متقدمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترفض المواقف المتغطرسة تجاه بلدان القارة الإفريقية، مؤكداً أن أنقرة مستعدة لنقل مستوى تعاونها إلى مراحل متقدمة مع تشاد والبلدان الإفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التشادي إدريس ديبي إتنو، عقب لقاء ثنائي وعلى مستوى الوفود في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء.

وأوضح أردوغان ” نحن لا نوافق أبداً على المواقف المتغطرسة تجاه دول القارة (الإفريقية)، ونحن عازمون على نقل مستوى التعاون مع تشاد والدول الإفريقية إلى مراحل متقدمة”.

وأضاف أنه بحث مع نظيره التشادي الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والعسكرية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وتشاد في الوقت الراهن يبلغ نحو 60 مليون دولار، مؤكداً أن هذا الرقم قليل جداً مقارنة بسكان البلدين، وأنهم قرروا خلال اللقاء رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليون دولار في أقرب وقت.

وبيّن أنه حث القطاع الخاص التركي لزيادة استثماراته في تشاد وتطوير التجارة معها، معرباً عن شكره للرئيس إتنو لدعم المستثمرين الأتراك.

ولفت إلى أن الخطوط الجوية التركية سترفع عدد رحلاتها من تركيا إلى تشاد من رحلتين إلى ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من مطلع نيسان / إبريل المقبل.

وأضاف أردوغان أن تركيا تبدي أهمية كبيرة للتعليم في تشاد، مبيناً أن بلاده تقدم منحة دراسية لـ903 طلاب من تشاد في الوقت الراهن حيث يواصلون تعليمهم في الجامعات التركية.

وأشاد بتعاون تشاد مع بلاده في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً مواصلة التعاون بهذا الصدد بين البلدين.

وأردف أن تشاد قدمت الدعم لتركيا في مكافحة منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وسلمت المدارس التابعة للتنظيم إلى وقف المعارف التركي الحكومي العام الماضي.

وعلى هامش الاجتماع تم توقيع “اتفاقية الإطار العسكري”، و” بروتوكول المساعدة النقدية “، و”اتفاقية تعاون في المجال التعليم”، و”اتفاقية تعاون في المجال الثقافي” بين البلدين.

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