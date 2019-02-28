كوشنر يبحث عملية السلام”صفقة القرن” مع الملك سلمان وولي عهده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية السلام في الشرق الأوسط مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، في الرياض.

جاء ذلك ضمن جولة شرق أوسطية يجريها “كوشنر” بمشاركة جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، وبرايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، لتسهيل عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائيليين، حسب قناة “الحرة” الأمريكية (رسمية).

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أنّ المحادثات مع العاهل السعودي ركزت على “زيادة التعاون بين البلدين وسبل تحسين أوضاع منطقة الشرق الأوسط بأكملها عبر تشجيع الاستثمارات الاقتصادية”.

وصباح الأربعاء، استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، كوشنر، في العاصمة التركية أنقرة.

كما التقى كوشنر وغرينبلات وهوك، الثلاثاء، بمحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لبحث المسألة ذاتها.

والإثنين، قال كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، إن خطة السلام بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، تركز على “ترسيم الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين”.

و”صفقة القرن”، خطة سلام تعمل عليها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وتوقعت وسائل إعلام أمريكية، أن يتم الكشف عن تفاصيل صفقة القرن، بعد الانتخابات العامة المقررة في إسرائيل 9 أبريل/نيسان المقبل.