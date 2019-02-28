ثياب الهزاز ارتفاع كبير في الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسواق ثياب الهزاز إقبالاً كبيراً من قبل النساء مع بداية فصل الصيف رغم ارتفاع أسعارها. وقال بشير الماحي تاجر بسوق أم درمان إن أسعار الهزاز تتفاوت حسب الجودة والخامة إذ تتراوح الأسعار ما بين 500 إلى 350 مشيراً إلى أن أغلب النساء يفضلن الماركة الهندية والمصرية لنعومة ملمسها خلافاً عن الماركات الأخرى مشيراً إلى أن الحريق الذي تعرض له سوق أم درمان مؤخراً كان له تأثير كبير في ارتفاع السعر وقلة المعروض.

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