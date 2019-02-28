شلل تام في سوق الدولار وهروب تجار العملة من الأسواق

الخليج 365 : كشف متعاملون في تجارة العملة عن شلل تام في حركة البيع والشراء بالسوق السوداء، وكشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بوسط الخرطوم صباح الخميس عن اختفاء تجار العملة في السوق العربي والسوق الافرنجي. وقال مواطنون يعملون بمنطقة السوق العربي ان السلطات نفذت حملة مساء الثلاثاء والقت القبض على عدد من تجار العملة بالسوق العربي مما أدى إلى هرب واختفاء البقية خوفاً من الملاحقات والعقوبات. وأفاد تاجر عملة فضل حجب اسمه ان سعر بيع الدولار قبل أن تتوقف حركة البيع والشراء كان بالكاش يتراوح ما بين (55 – 52) – حسب الكمية – و(65) جنيهاً بالشيكات. المادة السابقة الفنانة بلوبلو تنفي ما تم تداوله عن برنامج (أمنا بلوبلو) المقالة القادمة ثياب الهزاز ارتفاع كبير في الأسعار

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