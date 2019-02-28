الفنانة بلوبلو تنفي ما تم تداوله عن برنامج (أمنا بلوبلو)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفت الفنانة حنان بلوبلو ما تم تداوله حول ظهورها عبر برنامج (أمنا بلوبلو) والذي روج له عدد من المواقع لافتين إلى تسجيل أربع حلقات من البرنامج لتبث خلال شهر رمضان برفقة عدد من المطربات. وقالت بلوبلو في حديث خاص لـ(كوكتيل) لا صحه لما تم نشره عبر المواقع حول ظهوري عبر برنامج (أمنا بلوبلو) وتفاجأت كغيري بالخبر الذي لا أساس له من الصحة.

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