المطربة شموس إبراهيم تدخل القفص الذهبي

الخليج 365 : وزعت المطربة الشابة نور الشام إبراهيم المشهورة بـ(شموس) رقاع الدعوة لكل أصدقائها وزملائها بالوسط الفني لمشاركتها الفرحة بإكمال مراسم زفافها غداً ودخولها القفص الذهبي بإحدى صالات الخرطوم وسيحيي الحفل عدد من المطربين الذي أرسلوا التهاني للعروس بحياة زوجية سعيدة.

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