فتاة تقوم بإرجاع الدبلة لخطيبها بسبب (موية) توتيل

في حاثة استنكرتها أسرتها أقدمت فتاة في العقد الثاني من عمرها بإرجاع دبلة الخطوبة إلى خطيبها، رغم تجهيزات الزواج التي كانوا قد بدأوا فيها فعلياً، وقال الخطيب – فضل حجب اسمه: إن خطيبته كانت ترغب في قضاء إجازة الزواج بإثيوبيا، إلا أن الظروف حالت دون ذلك، خاصة وأن تكاليف الزواج عالية جداً، كما أنها كانت تنوي المكياج عند إحدى الخبيرات المعروفات بتكلفة قدرها تسعة آلاف جنيه، مما جعلني استبعد فكرة قضاء شهر العسل خارج السودان، رغم أنني كنت أنوي تلبية رغبتها في الذهاب إلى أثيوبيا، وأضاف – ونبرة الحزن في صوته – وهو يحكي قائلاً حسب صحيفة آخر لحظة: فقررت يا أستاذة أن نقضيه داخل السودان، وقد أشار عليّ أحد أصدقائي أن نذهب إلى كسلا وبورتسودان، خاصة وأنه وصف لي جمال توتيل وماء توتيل، وذلك لأنني لم يسبق لي أن زرتها، وعندما أخبرت خطيبتي بذلك لم تعلق وقامت بإغلاق هاتفها، وأرسلت لي الدبلة مع أسرتها التي بررت الأمر بعبارة (مافي قسمة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)