تبرئة مرشح سابق للرئاسة من تهمة التملك الجنائي

برأت محكمة جنايات سوبا شرق مرشحا سابقا لرئاسة الجمهورية وثلاثة آخرين من تهمة التملك الجنائي حول (13 كمر حديد) يخص احدى الشركات للاستثمار الزراعي.

وطرح قاضي المحكمة في حيثيات القرار تساؤلا بهل قام المتهمون بنقل المعروضات من مبنى الشاكية إلى مزرعة المتهم الرابع؟ وأجابت المحكمة بانه ومن خلال مناقشة مادة الاتهام اتضح لها وحسب أقوال المتهمين بيومية التحري انهم قاموا بنقل وترحيل المعروضات من مبنى الشركة الشاكية بتوجيهات من المتهم الرابع مرشح رئاسة الجمهورية الذي من خلال أقواله بيومية التحري توجيه المتهمين بنقل المعروضات لمزرعته من مبنى الشركة الشاكية بتوجيهات من المتهم الرابع مرشح رئاسة الجمهورية الذي اكد من خلال أقواله بيومية التحري توجيه المتهمين بنقل المعروضات لمزرعته من مبنى شركة الشاكية التي تقع في الجريمة بقيام المتهمين بنقل المعروضات بتوجيهات من المتهم الرابع.

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فيما طرحت المحكمة تساؤلا آخر: هل قصد المتهمون من نقل المعروضات تحقيق الركن المادي؟ وأكد قاضي المحكمة من خلال مناقشة مدى استفادة المتهمين من نقل المعروضات وتحقيق أن المحكمة أجرت زيارة ميدانية للمزرعة ووقفت على مبنى الشركة الذي يقع داخل مزرعة المتهم الرابع بمنطقة مكشوفة حسب ماهو موضح على خريطة الرسم الكركي، وأضاف قاضي المحكمة وحسب مستند الاتهام الخاص بإفادة هيئة الاستثمار الزراعي حول اسم عمل الشركة الشاكية، وجاءت الإفادة بان الشركة وعبر مفوضها شاهد الدفاع مساهمة في اسم عمل لشركة زراعية يديرها المتهم الرابع مما يعني افتقار الشاكي في البلاغ الماثل للسند القانوني لمقاضاة المتهمين، إضافة إلى أن شاهد الدفاع مفوض الشركة الشاكية حسب إفادة هيئة الاستثمار اكد أمام المحكمة أن المتهمين قاموا بترحيل المعروضات لمزرعة المتهم الرابع بغرض حفظها من السرقة بناءً على توجيهات مسبقة منه، مما يعني عدم توفر الركن والقصد المادي في مواجهة المتهم، وبحسب صحيفة الانتباهة أضافت المحكمة أن المتهمين قاموا بنقل الحديد المعروضات من منطقة مكشوفة لداخل مزرعة المتهم الرابع بتنسيق مسبق مع مفوض الشركة شاهد الدفاع، وخلصت المحكمة على براءة المتهمين لعدم كفاية البيانات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)