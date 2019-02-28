موظف ببنك معروف يشرع في قتل (شقيقه) و(أبن أخته) لأغرب سبب

التاريخ: 28-فبراير-2019
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ألقت السلطات الأمنية القبض على موظف يعمل ببنك معروف شرع في قتل ابن أخته بإطلاق الرصاص الحي عليه وذلك بالشارع العام بالخرطوم أثناء مطاردته .
وكشف مصدر مطلع على تفاصيل الحادثة عن وجود خلافات بين المتهم وأبن أخته بسبب ورثة دفعت بالأول الى الشروع في ارتكاب الجريمة بتصويب الرصاص من مسدس تركي كان بحوزته مزود بعدد من الطلقات النارية تم تحريزها الى جانب المسدس أداة الجريمة .
وأكد المصدر وبحسب صحيفة الأخبار، تدوين بلاغ ضد الموظف بالشروع في القتل ومخالفة أحكام المادتين 20/130 من القانون الجنائي بالخرطوم شرق، وأفاد المصدر بأن المتهم يواجه اتهاماً أخر ببلاغ دون ضده قبل ساعات من البلاغ الأخير بالشروع في قتل (شقيقه) المحامي بسبب خلافات ليست ببعيدة من أقدمه على قتل أبن أخته .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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