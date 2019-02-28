العثور على صبي مشنوقاً داخل (مزيرة) بنهر النيل

التاريخ: 28-فبراير-2019
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عثرت الشرطة على صبي يبلغ من العرم (14) عاماً مشنوقاً داخل مزيرة بمحلية المتمة غرب مدينة شندي بولاية نهر النيل، وكشف مصدر أن أحد المواطنين من منطقة النوراب غرب شندي، كان قد استقل عربة لأداء واجب العزاء بقرية قريبة من النوراب، وعند وصولهم من منطقة جوير سلمان حسب صحيفة المجهر، عثروا على الطفل مشنوقاً داخل مزيرة بحبل، وعلى الفور تم الاتصال بشرطة النوراب التي حضرت إلى موقع الحادث، وتم عمل رسم كروكي للموقع بأورنيك (8) جنائي، وتم تحويله إلى مستشفى علياء بالمتمة، بأمر تشريح صادر من نيابة المتمة، ومن ثم تحويله إلى مشرحة مستشفى أم درمان، للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وباشرت الشرطة تحرياتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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