المتهمون في فيديو المنشية الفاضح ينكرون أقوالهم

أنكر المتهمون في فيديو المنشية الفاضح أمس، أمام المحكمة الجنائية بالخرطوم، برئاسة القاضي “عاطف محمد عبد الله”، جميع الاتهامات التي نسبت إليهم بالسرقة، وذلك عند مواصلة استجوابهم، وقد أنكر المتهم الأول الجرائم صاحب فيديو المنشية الفاضح، ارتكاب جريمة السرقة والنهب والأعمال الفاضحة تحت التهديد التي ارتكبها في الخرطوم وأم درمان.

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وكان المتهم قد اعترف عند استجوابه بسرقة سلسل ذهب زنة (14) جراماً من سيدتين، وقال المتهم حسب صحيفة المجهر، إن الضابط أحضر له مقطع فيديو وقام بتشغيله والاستفسار عن الشخص الذي فيه، مؤكداً أنه تم ضربه وتعذيبه مما دفعه للاعتراف بأنه صاحب الفيديو، إلى جانب اعترافه ببعض السرقات، وقال المتهم إنه تم القبض عليه أثناء تفتيشه عن منزل للإيجار بعد إتمام مراسم زواجه، وتم أخذه لقسم مدينة النيل للتحري معه ومنها للقسم الشرقي، مؤكداً تهديده وضربه خلال الاعتراف القضائي، وأنكر محاكمته في الأوسط في العام 2015م ومحكمة أمبدة العام 2013م في جرائم سرقة، فيما أقر بمحاكمته بخيانة الأمانة تحت المادة (177) العام 2013م، وأشار المتهم في استجوابه إلى أن رئيس قسم مدينة النيل قام بنشر صورته في الإنترنت، نافياً تهديد الشاكيات بالسكين وعلاقته بالمعروضات (السكين والطاقية)، وأكد أن الموتر قام بتأجيره من شخص في مناطق الذهب وليس مسروقاً، ونفى المتهم عمله في بيع الذهب، وقال إنه يعمل في محل شيشة بمنطقة بأم درمان، ضاحية دار السلام مربع (4).

وأقر المتهم الثاني (صائغ) بشرائه خاتمين زنة (4) جرامات من المتهم الأول دون فاتورة، نافياً معرفته بأنهما مسروقان، فيما أكد الثالث شراءه هاتف ماركة (3w) من المتهم الأول بقيمة (1800) جنيه، وقال إن اعترافه في يومية التحري عن شرائه لثلاثة هواتف كان نتيجة لتعرضه للضرب، وقال المتهم الرابع “تاجر موبايلات” إنه تعرف على المتهم الأول عن طريق شخص، وقام بشراء هاتف قراند منه، وتم القبض عليه بواسطة المباحث، فيما أكد المتهم الخامس واقعة شرائه سلسل زنة (14) جراماً من المتهم الأول، ونفى علمه بأنه مسروق وكشف أنه تاجر موبايلات وأنه يعمل في بيع الذهب مقابل الدولار بدولة مصر، وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لتوجيه التهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)