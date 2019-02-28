رونالدو يقرر فتح مركز لزراعة الشعر فى مدريد

يبدو أن النجم البرتغالى رونالدو، لاعب فريق يوفينتوس الايطالى، لديه قدرة كبيرة على الفصل بين حياته الرياضية وعمله فى الملعب، وبين "البيزنس" الخاص به خارج المستطيل الأخضر.

فرغم الموقف الصعب ليوفينتوس الايطالى فى دور أبطال أوروبا، وهزيمته من أتليتكو مدريد فى ذهاب دور الـ 16، إلا أن التقارير الصحفية أكدت أن رونالدو حاليا منشغل فى "بيزنس" جديد وهو زراعة الشعر.

صحيفة "ميرور"البريطانية، أكدت أن "الدون" سيقوم بافتتاح مركزا لزراعة الشعر في مدريد، بمشاركة صديقته جورجينا رودريجيز، التي ستكون مديرة المركز.

واكدت الصحيفة إن المركز الجديد سيعين 150 موظفا يعملون في 18 غرفة طبية، مجهزة لعمليات زراعة الشعر.

رونالدو رصد ميزانية مليون يورو حتى الآن لمشروعه الجديد، وأكدت التقارير أنه يخطط لاستثمار 25 مليون يورو إضافية فى الأعوام المقبلة، حيث تعمد رونالدو أن تكون "مدريد" هى وجهته لسحب البساط من تركيا المعروفة بمراكز زراعة الشعر.

وستوفر العيادة وسائل رفاهية للعملاء، مثل الإقامة فى الفندق، ونقل المطار، والنقل من وإلى العيادة خلال فترة العلاج حتى يتمكن العملاء من إجراء العلاج فى مدريد بدلاً من تركيا، يذكر أن سعر عملية زراعة الشعر فى عيادة رونالدو الجديدة سيبدأ من 4 آلاف يورو.