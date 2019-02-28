ترامب وكيم يغادران قمة هانوي دون اتفاق.. وهذه تصريحات الرئيس الأمريكي

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لم يتوصلا لاتفاق في القمة الثانية التي جمعت بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن "ترامب وكيم لم يتوصلا لاتفاق هذه المرة لكن فريقيهما يتطلعان للاجتماع في المستقبل."

ولم يتضح بعد السبب الذي قاد إلى طريق مسدود في مفاوضات الزعيمين.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، عقب محادثاته مع كيم جونغ أون، إن الزعيم الكوري وعده بعدم إجراء أي تجارب نووية.

وأكد "ترامب"، أنه خلال المحادثات مع كيم جونغ أون، فشلوا في التوصل إلى اتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية لرفع العقوبات.

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وأضاف الرئيس الأمريكي، للصحفيين، بعد اختتام محادثات القمة في العاصمة الفيتنامية هانوي: "في الاساس كانوا يريدون رفع العقوبات في مجملها.. لكننا لم نتمكن من فعل ذلك.. اضطررنا إلى الابتعاد عنها."

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة طلبت من كيم جونغ أون أن يفعل المزيد، لكنه لم يكن مستعدًا.

يختتم المؤتمر الصحفي الاجتماع الثاني بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي.

وبدأت قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية يوم الأربعاء باجتماع قصير وعشاء اجتماعي بين الزعيمين.

