الاتحاد العام لكرة القدم السوداني يطالب الأندية بحساباتها البنكية

طالب الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أندية الدوري الممتاز، ومنافسة الوسيط، وأندية الدوري العام المؤهل للدوري الممتاز التي لا تزال في المنافسة بالمراحل الحالية بتسليم حسابتها البنكية وإرفاق المستندات اللازمة من أجل تحويل مساهمة الاتحاد السوداني لكرة القدم المالية، والخاصة بالترحيل بحسب قرارات وموجهات مجلس إدارة الاتحاد الأخير، وطالب أبوجبل بإحضار الحساب البنكي برسالة رسمية من الجهات المعنية حتى يتم الإجراء على وجه السرعة وفق ما هو مطلوب.

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