تراجع اسعار الذهب في الاسواق السودانية

شهدت اسواق الذهب في السودان انخفاضا طفيفا في الاسعار؛ بعد إعلان حالة الطوارئ واوامر الطوارئ وماتبعها من الضوابط المشددة المتصلة بالتعاملات في الدولار والذهب. وبحسب تجار في أكبر مجمعات الذهب بوسط العاصمة الخرطوم؛ فان جرام الذهب انخفض الى (2800) جنيه من (3000)؛ بواقع أكثر من دولارين. ويقول التجار أن تخفيض سعر الدولار الجمركي الى (3) جنيهات؛ أدى الى انخفاض الدولار؛ الذي بدوره انعكس على اسعار الذهب. وعزا التجار تراجع اسعار الذهب الحالي ايضا الى آمر الطوارئ الذي حظر حمل مايزيد عن (150) جرام ذهب مشغول لاي مسافر خارج السودان. وتشير توقعات السوق الى أن تذبذب اسعار الذهب مؤشر على انه سيوالي الانخفاض خلال الايام المقبلة في ظل التشدد على بيع العملات الاجنبية في السوق الموازي (السوداء).

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