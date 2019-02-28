الحركة الشعبية تفاجئ القوى السياسية بالموافقة على التفاوض

علمت مصادر معلومة إن الحركة الشعبية قطاع الشمال التي يمثلها قائدها عبدالعزيز الحلو، بعثت برسائل وإِشارات إيجابية للحكومة تعرب فيها عن استعداداتها لمواصلة الحوار من أجل السلام .

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وكشف قيادي بارز وبحسب صحيفة الأخبار، في مراكز اتخاذ القرار عن أن الحركة الشعبية وقائدها الحلو أرسلت هذه الرسائل من خلال لقاءات تمت مؤخراً بين ممثلين رفيعين للحكومة وبين قيادة الحركة خارج السودان، لحضور ممثل للوساطة الأفريقية وإن نتائج تلك اللقاءات الإيجابية قد تظهر خلال الأسابيع القليلة القادمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)