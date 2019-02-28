القبض على مشعوذ يستدرج ضحاياه بالرقية الشرعية وبحوزته أسلحة وعملات مزيفة

التاريخ: 28-فبراير-2019
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نجحت مباحث أمن المجتمع قسم الكلاكلة في القبض على أخطر متهم في أعمال الدجل والشعوذة يستدرج ضحاياه بالرقية الشرعية، وتلك منطقة سوبا شرقي الخرطوم.
وبحسب المصدر، فإن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود شخص يقوم باستدراج ضحاياه تحت غطاء العلاج بالرقية الشرعية واستخراج العين وتنزيل الأموال باستخدام براهين وطلاسم، واحتال عليه في مبلغ (3) ملايين جنيه، فور تلقي الشرطة للبلاغ تم تكوين تيم من المباحث حسب صحيفة المجهر، لجمع المعلومات والمتابعة، وبموجب أمر تفتيش وتحديد ساعة الصفر، تمت مداهمة المنزل والقبض عليه، وبتفتيش المنزل تم العثور على أدوات وطلاسم يستخدمها المتهم في أعمال الدجل والشعوذة، والعثور على بندقية (16m) وعدد (3) خزن و(40) طلقة كلاشنكوف و(2) مسدس ومبلغ (1500) ريال، منها مبلغ (1000) ريال مزيف ومبلغ (211) ألف وثمانمائة جنيه سوداني، إضافة لبطاقات عسكرية وعربة ريو (2015).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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