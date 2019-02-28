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عمال الميناء الجنوبي يدرسون عقد الشركة الفلبينية

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Mona Radwan 0 تبليغ

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التاريخ: 28-فبراير-2019

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أكدت النقابة الفرعية بهيئة الموانئ البحرية سعيها لضمان انسياب العمل بالميناء الجنوبي وزيادة الإنتاج، مشيرة إلى جهود استمرار العمل بالميناء حتى لا يؤثر سلبياً على الاقتصاد القومي.

 

وكشف فؤاد عبد الهادى رئيس النقابة الفرعية للعمال بهيئة الموانئ البحرية لـــ (smc) انهم بصدد دراسة العقد الذي تم إبرامه مع الشركة الفلبينية لتشغيل محطة الحاويات بالميناء الجنوبى لإبداء رأى النقابة حوله خلال فترة الشهر التي تم إقرارها من قبل اللجنة العليا التي كونتها رئاسة الجمهورية للجهات ذات الصلة بقضية تشغيل محطة الحاويات لتوضيح رؤية العاملين بالهيئة، مشيراً إلى انهم بصدد عقد لقاءات مع العاملين للتشاور والتفاكر وتمليك المعلومات حول ما تم مناقشته مع اللجنة العليا لأجل الخروج برؤية ما يطالب به العاملين.

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واكد عبد الهادى إن النقابة مسؤولة أمام قواعدها للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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