ميادة: الإجراءات الأخيرة تنهي عهود هيمنة الحزب على الدولة

شددت رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي د. ميادة سوار الدهب، على أن ما تم من إجراءات وخطوات من قبل رئاسة الجمهورية، يجعلها تسير في اتجاه التصحيح، استدراكاً للتحولات السياسية والاجتماعية، وتؤطر لمرحلة جديدة، قد تشكل خارطة سياسية بمنهج مختلف تفصل الحزب عن الدولة، وتؤكد وقوف الرئيس على مسافة واحدة من الجميع ،وتنهي عهود هيمنة الحزب على الدولة.

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ودعت ميادة في تصريح صحفي حسب صحيفة السوداني أمس، إلى تهيئة البيئة السياسية لاستكمال الحوار، ليشمل الجميع ودون مصادرة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوجيه قانون الطوارئ ليقتصر على الإجراءات الاقتصادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)