التاريخ: 28-فبراير-2019
153 مشاهدة
شددت رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي د. ميادة سوار الدهب، على أن ما تم من إجراءات وخطوات من قبل رئاسة الجمهورية، يجعلها تسير في اتجاه التصحيح، استدراكاً للتحولات السياسية والاجتماعية، وتؤطر لمرحلة جديدة، قد تشكل خارطة سياسية بمنهج مختلف تفصل الحزب عن الدولة، وتؤكد وقوف الرئيس على مسافة واحدة من الجميع ،وتنهي عهود هيمنة الحزب على الدولة.
ودعت ميادة في تصريح صحفي حسب صحيفة السوداني أمس، إلى تهيئة البيئة السياسية لاستكمال الحوار، ليشمل الجميع ودون مصادرة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوجيه قانون الطوارئ ليقتصر على الإجراءات الاقتصادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ميادة: الإجراءات الأخيرة تنهي عهود هيمنة الحزب على الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.