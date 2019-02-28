“5” جهات حكومية تتحصل (44) رسماً وضريبة من شركات الطيران الوطنية

أظهر تحقيق حقائق خطيرة عن أوضاع شركات الطيران الوطنية بينما كشف التحقيق عن تعطل 25 طائرة مملوكة لهذه الشركات أبرزها (سودانير، صن أير، نوفا، تاركو، وبدر وغيرها) بسبب الأعطال والصعوبات في توفير العملة الحرة والتعقيدات التي تحيط بشراء قطع الغيار، في ذات الأثناء التي تتحصل فيها جهات حكومية (44) رسماً وضريبة من شركات الطيران الوطني.

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وأكد رئيس شعبة النقل الجوي الكابتن وداعة محمد نور أن الرسوم والضرائب تمثل 30% من تكلفة التشغيل، مبيناً أن ثلاثة رسوم فقط يتم تحصيلها في مطار الخرطوم تعادل قيمة 11 تذكرة في الرحلة الواحدة بحسب صحيفة الانتباهة، وقال إن تأمين الطائرة الواحدة في السودان يبلغ 25 ألف دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)