التاريخ: 28-فبراير-2019
117 مشاهدة
أظهر تحقيق حقائق خطيرة عن أوضاع شركات الطيران الوطنية بينما كشف التحقيق عن تعطل 25 طائرة مملوكة لهذه الشركات أبرزها (سودانير، صن أير، نوفا، تاركو، وبدر وغيرها) بسبب الأعطال والصعوبات في توفير العملة الحرة والتعقيدات التي تحيط بشراء قطع الغيار، في ذات الأثناء التي تتحصل فيها جهات حكومية (44) رسماً وضريبة من شركات الطيران الوطني.
وأكد رئيس شعبة النقل الجوي الكابتن وداعة محمد نور أن الرسوم والضرائب تمثل 30% من تكلفة التشغيل، مبيناً أن ثلاثة رسوم فقط يتم تحصيلها في مطار الخرطوم تعادل قيمة 11 تذكرة في الرحلة الواحدة بحسب صحيفة الانتباهة، وقال إن تأمين الطائرة الواحدة في السودان يبلغ 25 ألف دولار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “5” جهات حكومية تتحصل (44) رسماً وضريبة من شركات الطيران الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.