حافظ حميدة: جهات تستهدف جامعة العلوم الطبية

التاريخ: 28-فبراير-2019 فى : أخبار 156 مشاهدة اتهم نائب مدير جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا د. حافظ حميدة جهات لم يسمها باستهداف الجامعة واصفاً إياهم بأعداء النجاح، وقال حافظ أنه لم يقم باستدعاء القوات الأمنية وكان يوجد وسط الطلاب، وأشار إلى أنه حاول احتواء المظاهرة وأصابته بالغاز المسيل للدموع كاشفاً عن مغادرته للجامعة قبل اقتحامها من قبل القوات الأمنية وأن مغادرته حسب صحيفة السوداني، سببها هدوء الأوضاع وقتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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