ارتفاع مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء

شكا عدد التجار في سوق اللحوم الحمراء من ارتفاع أسعارها المفاجئ وقال التاجر الصادق عبد البين، إن هناك ارتفاعاً غير مبرر في أسعار الماشية خلال الأيام الماضية، مما أدى لإحجام العديد من التجار عن شرائها فأصبحت شبه منعدمة في الأسواق، لجهة أن الماشية لا تغطي تكلفتها من علف وترحيل، وقال الصادق إنهم أصبحوا لا يعلمون أسباب الارتفاع التي تزيد كل يوم بحسب صحيفة الانتباهة، قائلاً: (أصبحنا نرى نظرة شك من المواطن بسبب الأوضاع، ويبلغ سعر كيلو الضأن (300)جنيه والعجالي (200) جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)