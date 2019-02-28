مجموعة الأزمات الدولية تطالب البشير بالتنحي

طالبت مجموعة الأزمات الدولية البشير بالتنحي ، ودعت للعمل على تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع .

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية ، في بيان لها ، إعلان البشير للطوارئ وعسكرة الدولة تصعيداً خطيراً في مواجهة الاحتجاجات المتزايدة.

وقالت إن حالة الطوارئ تعيق الحوار الذي أعلنه البشير ، ولن تنقذ نظامه المعزول شعبياً .

ونددت باستخدام قوات الأمن للعنف في مواجهة المتظاهرين