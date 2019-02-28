مجموعة الأزمات الدولية تطالب البشير بالتنحي

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية ، في بيان لها ، إعلان البشير للطوارئ وعسكرة الدولة تصعيداً خطيراً في مواجهة الاحتجاجات المتزايدة.
وقالت إن حالة الطوارئ تعيق الحوار الذي أعلنه البشير ، ولن تنقذ نظامه المعزول شعبياً .
ونددت باستخدام قوات الأمن للعنف في مواجهة المتظاهرين
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