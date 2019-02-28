بنك السودان المركزي يعلن عن زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي بالصرافات الآلية

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الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي عن زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي في العملية الواحدة ليصبح (2) ألف جنيه بدلا عن ألف جنيه، وذلك في إطار تحسين خدمة السحب النقدي وزيادة كفاءة أداء ماكينات الصراف الآلي.
غير أن المركزي قال في منشوره اليوم على أن الحد الأقصى للسحب اليومي المسموح به يظل كما هو اي (2 ) ألف جنيه في اليوم
ووجه المركزي المصارف بتمكين العملاء من خلال تعديل شاشات ماكينات الصراف الآلي التابع لها بإدراج مبلغ (2) ألف جنيه ضمن خيارات السحب مع الالتزام بالرسوم المقررة للسحب من الصرافات الآلية وفق الفئات الواردة بالمنشور الصادر بتاريخ 2-9-2018م.
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