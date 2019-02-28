الشرطة توضح ملابسات مصرع وإصابة طفلين دهساً بسيارة ببحري

كشفت الشرطة ملابسات مصرع الطفل مؤيد ياسر جمعة 3 سنوات وإصابة محمد جمعة سليمان 6 سنوات، دهساً تحت إطارات سيارة “لاند كروزر” بمنطقة السامراب شمال بحري أمس الأول، وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء د. هاشم علي عبد الرحيم في تصريح صحفي حسب صحيفة السوداني أمس، إن شخصاً معروفاً بصفته ومكان عمله كان يقود سيارة لاندكروزر بـ”طيش” وعند وصوله منطقة السامراب مربع 9 جوار مزرعة الشاكرين فقد السائق السيطرة عليها وانحرفت عن مسارها لتصطدم بعمود كهربائي، ومن ثم دهست الطفلين مؤيد ومحمد أثناء نومهما جوار سور أحد المنازل من الخارج. وأضاف: “أنهما أسعفا إلى المستشفى الدولي لكن الأول توفى متأثراً بإصابته بينما تم حجز الثاني لتلقي العلاج”. وأكد أن شرطة مرور بحري حجزت السيارة ودونت بلاغاً ضد سائقها بالرقم (1416)، وفقاً للمواد (66/60/58) من قانون المرور (القيادة بطيش وتسبيب الموت والأذى الجسيم)، مشيراً إلى أن التحري جار تحت إشراف النيابة، ونفى هاشم الخبر الذي تم تداوله باسم الشرطة عبر وسائط التواصل الاجتماعي الخاص باقتحام قوة لمنزل بمنطقة السامراب ودهس الطفلين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)