دورات عن (أهوال يوم القيامة) لتخويف الوزراء من الفساد

التاريخ: 28-فبراير-2019
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نصح عضو هيئة علماء السودان الشيخ محمد أحمد حسن، بإخضاع الوزراء ووكلاء الوزرات والعاملين بالدولة الى دورات عن (مشاهد يوم القيامة من سكرات الموت الى الحساب) قبل تعيينهم لتخويفهم حتى يؤدوا أعمالهم بتفاني .
وقال أن الإخضاع لتلك الدورات يرمي في قلوبهم المهابة والخوف، وأرجع ظاهرة الفساد لعدم الخوف من الله، ودعا محمد أحمد حسن، في ندوة (الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية ومنهج التعامل معها)، أمس الى إعادة الهيبة والتخطيط للخدمة المدنية كما في السابق .
ونبه التجار وبحسب صحيفة مصادر، لخطورة ظاهرة الغش والتطفيف وطالبهم بوضع لوحة إعلانية مكتوب عليها الآيات الأولى من سورة (المطففين) للتذكير بأمر الغش وما يترتب عليه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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